Calciomercato Napoli: Per un Coreano che saluta…Un Giapponese che approda! Adl ha individuato il post Kim Min-Jae…

Kim Min-Jae è in patria per adempiere ai suoi obblighi con la leva militare e giovedì 6 luglio sarà libero di lasciare la caserma di Nonsan dove avrà trascorso 21 giorni di servizio militare. Il calciatore, a meno di clamorosi colpi di scena, approderà al Bayern Monaco, club che pagherà la clausola risolutiva presente nel contratto che lega il calciatore al Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del sodalizio campano, non si è fatto trovare impreparato e ha individuato il possibile sostituto.

Ko Itakura, centrale giapponese di 26 anni, come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, è il primo obiettivo del Napoli per il post Kim e la sua quotazione è di circa quattordici milioni di euro. Aurelio De Laurentiis ha già sondato il Borussia Monchengladbach per acquisirne il cartellino e ci sono buone possibilità che l’operazione vada in porto. Il presidente ha già fatto sapere che vorrebbe tesserare, anche per motivi commerciali oltre che tecnici, un calciatore nipponico.

