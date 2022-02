Calciomercato Napoli: Origi e Berardi all’orizzonte

Il Napoli pensa allo scudetto, con un occhio al futuro

Il Napoli, ormai, sembra aver compiuto un deciso passo in avanti. Sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista tecnico, la squadra di Spalletti sta dimostrandosi una vera e propria certezza del calcio italiano. A confermare tale sensazione è la stessa classifica di Serie A che, in caso di vittoria dei partenopei a Cagliari, coronerebbe gli azzurri primi in classifica a pari merito con il Milan.

Ma si sa, una grande società non resta ferma a compiacersi di un momento favorevole della propria squadra. Un grande club si distingue da tutti gli altri per le capacità di programmazione sportiva. Insomma, un club con ambizioni prestigiose come il Napoli deve saper districarsi tra i meandri del calciomercato con una visione a lunga gittata.

Napoli: cosa aspettarsi dal prossimo calciomercato?

Ed ecco dunque che De Laurentiis, assieme alla dirigenza tutta, guarda già verso la prossima sessione di mercato, durante la quale si potrà sopperire alle carenze tecniche di una rosa già ottima.

Il primo nome in lista è Divock Origi. L’attaccante classe ’95 è uno degli svincolati di lusso per la prossima stagione. In molti ricordano i suoi goal decisivi in semifinale e finale di Champions League del 2019; contro rispettivamente Barcellona e Tottenham.

Il centravanti belga si libererà a zero dal 1 luglio prossimo e il feeling con l’Italia non sembra mancare. Ci sono già stati, infatti, dei contatti con l’Atalanta l’estate scorsa. Gli orobici vedono in lui il profilo giusto per rinnovare un attacco appesantito dai mal di pancia e le prestazioni sotto tono di Muriel e l’assenza di Ilicic.

Allo stesso tempo, anche il Napoli ha fiutato l’affare a zero e potrebbero esserci degli sviluppi in estate. Specialmente se dovesse arrivare un’offerta monstre per Osimhen, Origi sarebbe il primo nome in lizza per sostituirlo. L’unico rebus resta la richiesta del calciatore, che chiede circa 4,5 milioni di euro a stagione.

L’uomo del destino: Domenico Berardi

L’altro nome che scalda molto non può che essere Domenico Berardi. L’esterno d’attacco fresco campione d’Europa con l’Italia, compirà 28 anni ad agosto. Ha un contratto che lo lega al Sassuolo fino al 2024, ma le voci su un suo possibile trasferimento non mancano. Dopo molti anni a Sassuolo, infatti, Mimmo si sentirebbe pronto per il grande salto in una big del nostro campionato e al Napoli potrebbe trovare la sua dimensione ideale. Agendo da fantasista sulla trequarti azzurra, infatti, potrebbe esprimere tutto il suo talento che, mai come quest’anno, ha messo in evidenza: unico calciatore in doppia cifra sia di gol che di assist in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Un vero e proprio leader silenzioso, capace di caricarsi la squadra sulle spalle e fare la differenza. Già in passato è stato molto vicino al Napoli, chissà che questa non sia l’occasione giusta per sbarcare alle pendici del Vesuvio.

