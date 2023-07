Calciomercato Napoli: “Offerti 28 milioni per assicurarsi il calciatore …” I dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per la sostituzione di Kim e a tal proposito avrebbe messo nel mirino Perr Schuurs, difensore del Torino, per il quale avrebbe anche già fatto un’offerta da 28 milioni di euro. Ne parla l’edizione odierna di TuttoSport

. “Dai circa 11 milioni investiti da Cairo per prenderlo dal club di Amsterdam, grazie a una progressione costante in campo e quindi nel grafico della valutazione Schuurs è arrivato a costare ben più di 30 milioni”.

“Tale cifra, 30 milioni appunto, sono stati infatti messi sul piatto dal Liverpool: il Toro, che ne chiede 40 e che comunque ne vuole almeno 35, ha risposto no. Ben sapendo che già il Napoli ne aveva stanziati 28 totali (25 più 3 di bonus), e che pure il Crystal Palace prima e il West Ham poi hanno varato manovre di accerchiamento all’obiettivo: Vagnati per adesso rimane in attesa, conscio di poter alimentare un’asta destinata a partorire un’offerta da almeno 35 milioni”,

