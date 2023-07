Calciomercato Napoli: “Mi aspetto quattro acquisti a breve…” Umberto Chiariello ci spera, ma chissà come la pensa Adl!

Inevitabile parlare di calciomercato, in questa fase della stagione. Il Napoli è a Dimaro Folgarida ed il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ammette di aspettarsi presto dei colpi in entrata:

“Ci sono tre giocatori in scadenza sulle quali riflette – osserva il l’opinionista ai microfoni del programma ‘Tutti in ritiro’ – e mi riferisco a Demme, Zielinski e Lozano. Non puoi non tenerne conto. Anche Politano, a ben vedere, potrebbe rientrare in qualche giro di mercato. Uno dei segreti del Napoli, passato però sotto silenzio, è che dopo la vicenda Mertens e Insigne, quando c’erano tanti giocatori in scadenza, si è deciso di eliminare questo problema e non lasciare più casi irrisolti. De Laurentiis ha imparato la lezione, dopo l’anno di Ancelotti: non vuole in squadra gente a scadenza di contratto”.

“Per questo – ha proseguito Chiariello – i giocatori che ho citato prima resteranno con prolungamento a ribasso, ma lo vedo difficile, o verranno ceduti. Il Napoli ha messo come tetto ingaggi una soglia, quella dei 3,5 milioni netti, non di più. Va riempita un’altra casella: il sostituto di Ndombele, perché manca un nome a centrocampo. E’ una cosa oggettiva. Il Napoli metterà al centro della propria attenzione Demme, Zielinski, Lozano, che possono partire e vanno sostituiti, e proprio un erede di Ndombele. Nel complesso, quindi, possiamo aspettarci quattro acquisti: un difensore, due uomini in mediana, ed un esterno offensivo”.

https://www.persemprenapoli.it

