Calciomercato Napoli: Lui il “sogno” di Adl…

Il Napoli in vista della prossima stagione ha grande necessità di trovare rinforzi a centrocampo per rimpolpare la rosa della squadra azzurra. Alcuni degli attuali centrocampisti presenti in rosa andranno via e servono degli adeguati sostituti. A tal proposito Aurelio De Laurentiis ha un sogno di mercato, uno vero e proprio pallino. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, sarebbe l’obiettivo numero uno del Napoli:

Il Corriere dello sport riporta quanto segue

“Rivoluzione a centrocampo per il Napoli. Una squadra che perderà sicuramente Ndombele e poi anche Demme, saprà di doversi inventare due modelli di centrocampisti simili e però diversi: gente di corsa, di rottura e contemporaneamente di costruzione. Fosse possibile, un uomo poliedrico come Koopmeiners (25), che due anni fa vicinissimo, mancavano soltanto le firme, e che ha sempre saputo di essere tra i preferiti di un club che per lui uno sforzo lo farebbe eccome”.

