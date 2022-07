Calciomercato Napoli, Londra lo snodo…

Il Calciomercato del Napoli, vive uno snodo importante, questa volta lo “scalo” e Londra, distretto londinese di Newham, più precisamente, quartiere di Stratford, dove troviamo la sede del West Ham detti “Hammers” (Martelli)

Nello stesso tempo, sempre a Londra, ci spostiamo a Tottenham, un quartiere situato nell’area di North London, nel borgo londinese di Haringey, circa 10 chilometri a nord-est di Charing Cross…dove ha sede il club degli “Spurs” (Speroni)

Calciomercato Napoli, tra Speroni e…Martelli!

Dopo aver dato spiegazione su chi si parla, proviamo a spiegare, in senso calcistico, cosa potrà’ entrarci un “ciucciariello” tra uno Sperone ed un martello

Mettiamola cosi, c’e’ un tesserato del Napoli, che tra fasce di capitano non pervenute e grande tecnica ma discontinuità’ riconosciuta, mostra segni di evidente malessere, e cerca altri lidi per ritrovare la voglia di giocare a calcio. Nel caso specifico , trattasi di Piotr Zielinsky.

Poi gli speroni (Tottenham), oggi guidati dal tecnico italiano Antonio Conte, che stanno per “dismettere” un calciatore 26enne, di origini Argentine, che potrebbe far comodo alla causa azzurra, proprio al posto dell’insofferente Polacco, trattasi di Giovani Lo Celso, di proprietà’ del Villareal, ed in possesso di passaporto comunitario

Manca il martello (West Ham), e cioè’ colei che finanzierebbe questi eventuali spostamenti, e che consentirebbe di soddisfare la “triade” di mercato andati a formarsi

In pratica, Zielinsky andrebbe al West Ham con una cifra vicina ai 35 milioni, ed un lauto ingaggio al calciatore, circa 22 /25Milioni andrebbero spesi per l’acquisto del 26enne Lo Celso, e Conte farebbe spazio all’ interno della sua rosa per prendere un calciatore piu’ gradito al suo modulo di gioco.

Insomma, una soluzione che sarebbe gradita a tutti i contendenti di questa storia, anche se per ora stiamo parlando solo di rumors, il resto dipenderà’ solo da chi non sente piu’ stimoli sotto il Vesuvio, e vorrà trasferirsi nella ricca e fredda Londra per ritrovare il Piotr perduto.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati