Calciomercato Napoli: L’entourage del calciatore conferma “Firmerà con il Napoli!…”

Il Napoli sembrerebbe molto vicino ad acquistare il giapponese Itakura, a sorpresa arriva la conferma dell’entourage del giocatore, che in esclusiva al giornalista arabo Ahmed Ragab, avrebbe rivelato l’imminente firma del calciatore con il club di Aurelio De Laurentiis nonostante le tante richieste provenienti dall’Arabia Saudita: “Abbiamo un’offerta dal club saudita dell’Al-Nassr e dal Napoli, ma in questo momento il Napoli è più vicino alla firma del calciatore“. Ha rivelato clamorosamente l’entourage del giocatore

E’ da giorni che si parla dell’interessamento del Napoli per il talento nipponico. Intriga De Laurentiis soprattutto per la sua provenienza. Il patron azzurro vuole espandere il marchio del Napoli a latitudini dove il calcio non è così diffuso, e senz’altro a giudicare dal costo del suo cartellino, Itakura costerebbe meno degli altri candidati a prendere il posto di Kim.

Il artellino costa circa 12 milioni di euro, anche se il Borussia Monc’gladbach vorrebbe strapparne almeno 15. Con uno stipendio di oltre un milione netto attualmente, rientra nei parametri finanziari del club di De Laurentiis.

