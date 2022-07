Calciomercato Napoli, Le incognite vanno risolte…

Il calciomercato del Napoli, e come una visita dal dentista, va curato subito, ed invece si attende troppo, con il pericolo che si rischia di “perderlo”

E’ chiaro, che questa fase, in un momento di normale preparazione, cioe’, con un campionato dall’ inizio regolare fissato ai primi di settembre, forse si potrebbe attendere, ma il 15 Agosto si fa sul serio, ed il Napoli e’ ancora carente, ed a mio modesto avviso, anche numericamente parlando, incompleto in posti chiave, tra cui il nodo portiere che comincia davvero a tingersi di “giallo”

Alex Meret vuol sapere chi sara’ ad affiancarlo nella prossima stagione, così parlano i rumors attorno al mancato rinnovo, ad oggi, del portiere friulano, che temporeggia nel decidere la sua permanenza in azzurro lasciando aperta ogni decisione anche nell’imminenza, ma non piu’ cosi “granitica “permanenza del secondo in Nazionale

Che questa sia una situazione di non tranquillità per il ragazzo, tecnico e squadra stessa, è palese, anche se Spalletti non ha mai fatto salti di gioia sulla permanenza del giovane portiere rispetto ad Ospina, Che avrebbe gradito di più, ora in Arabia.

Ma anche ieri, in una amichevole molto tirata con l’Adana, e ripresa sul pari nel recupero, e sembrato nervoso ed impacciato, e con i piedi ancora forse troppo lontani da impegno e voglia d’impararne la funzionalità’

Ora però deve venire fuori il Napoli, perché se non si vuol continuare con il friulano, deve celermente prendere, a questo punto, una coppia di portieri.

Anche perché, con tutto il rispetto che ho per Meret, il posto da titolare lo si guadagna sul campo, con personalità’ e grinta, ed al di la’ che tre tecnici su tre gli hanno preferito Ospina, la domanda bisognerebbe porsela! Il Napoli attende Meret, il friulano attende il suo compagno di reparto, e nel frattempo la porta del Napoli sembra un cantiere senza operai, come a dire “Porta Aperta al Maradona”

