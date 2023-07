Calciomercato Napoli, La Lazio fa “la spesa” in casa azzurra…l particolari con Alfredo Pedulla’

Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha scritto sul proprio sito in merito al futuro di Matteo Politano e in particolare la questione che riguarda la Lazio che starebbe cercando il calciatore. Andiamo a vedere quanto si legge sul portale.:

“Ci sono stati nuovi contatti per Matteo Politano alla Lazio. In questo momento il club di Lotito ha la priorità Milinkovic-Savic, ma poi dovrà risolvere la questione esterno offensivo. Ricordiamo: il sogno di Sarri è Berardi, subito dopo c’è Politano (un profilo gradito), in fondo alla lista Orsolini. Il fatto che ci siano stati nuovi contatti per Politano significa che la Lazio vuole tenersi pronta nel caso in cui con il Sassuolo si dovesse andare per le lunghe. La valutazione è di circa 15 milioni più 2 di bonus, per il Napoli non è incedibile. Ora Lotito dovrà decidere quale budget spendere per l’esterno offensivo.“

