Calciomercato Napoli, Il Fenerbahçe “meta” di conquista per Giuntoli

Il Napoli in attesa di ritornare in campo il prossimo 4 gennaio lavora già al futuro. Infatti il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino alcuni giocatori tra cui Arda Guler del Fenerbahce. Talentino classe 2005 finito già nel mirino di top club europei come Psg e Tottenham.

Stando a quanto riporta Walter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli .Guler avrebbe una clausola rescissoria legata al suo minutaggio. Infatti se il giocatore giocherà 1500 minuti il suo costo sarà di 5 milioni, ma se il suo minutaggio con il Fenerbahce sale anche la sua clausola sarà maggiore arrivando a 20 milioni.

Napoli, Ecco chi e’ Arda Guler

Arda Güler (Ankara, 25 febbraio 2005) è un calciatore turco, centrocampista del Fenerbahçe. Cresciuto nel settore giovanile del Fenerbahçe, esordisce in prima squadra il 19 agosto 2021, in occasione dell’incontro dei play-off di Europa League vinto per 1-0 contro l’HJK. Tre giorni dopo debutta anche in Süper Lig, nella vittoria per 2-0 contro l’Antalyaspor, partita nella quale trova anche il suo primo gol con la squadra. Realizza la sua prima doppietta in campionato il 15 agosto 2022, nella vittoria per 6-0 sul campo del Kasımpaşa. Nel 2022, è stato inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2005, redatta dal quotidiano inglese The Guardian.

