Calciomercato: Napoli, Il “comandante” Kalidou…diventa pure capitano!

Proprio cosi’ , Kalidou Koulibaly, per tutti il “comandante“, desiderato da tutti, potrebbe diventare, con la partenza di Lorenzo Insigne, il nuovo capitano degli azzurri. Ed e’ per questo che il club vuole correre ai ripari, allungando il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. E quanto emerge da un articolo pubblicato nell’ edizionbe odierna del Corriere dello Sport, che vi riportiamo fedelmente: “Il club ha l’intenzione di intavolare e, anzi, rilanciare il discorso del rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e dunque di consegnargli i gradi di capitano che Insigne lascerà a fine stagione. Lui, del resto, è già il Comandante per definizione di Spalletti, il totem dello spogliatoio e della squadra”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati