Calciomercato Napoli, il calciatore gradisce la destinazione “Voglio il Napoli!” in settimana si può chiudere

Un vice-Lobotka per il Napoli. Un giocatore che abbia delle caratteristiche simile allo slovacco, in modo tale che, in caso di assenza, il centrocampo azzurro non perda di qualità. Ebbene, il sodalizio campano ha individuato in Maxime Lopez – pupillo di Rudi Garcia – il giocatore adatto per sostituire ‘Lobo’. Tra l’altro, secondo quanto riferito da Sportmediaset, “Lopez ha annunciato ieri l’addio al Sassuolo ed è uscito allo scoperto sul Napoli pur non pronunciandolo esplicitamente”.

“Il francese ha fatto capire che la destinazione è gradita e questo è un assist molto importante per De Laurentiis che in questo momento è a Ischia per un weekend di relax”.

“L’operazione può decollare nei prossimi giorni con l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Il club neroverde lo valuta circa 15 milioni più l’aggiunta di qualche bonus“.

Così il club partenopeo riuscirebbe a sostituire Diego Demme, al quale piacerebbe ritornare in Germania all’Herta Berlino.

