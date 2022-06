Calciomercato: Napoli, idea Djuric se parte Petagna

Resta in stand by il rinnovo di Milan Djuric, attaccante della Salernitana reduce da una salvezza che ha quasi del miracoloso

. La trattativa per trattenere il bosniaco non avrebbe, fin qui, portato ad alcun progresso, motivo per il quale egli potrebbe lasciare il club nel corso di questa sessione di calciomercato.

Il tabellino personale del giocatore recita 5 gol e 5 assist in 33 presenze. Non numeri entusiasmanti, ma abbastanza per stimolare l’interesse di altre squadre.

Stando a quanto riporta da alfredopedulla.com, ci sarebbe stato un incontro con la Fiorentina per portare il classe ’92 a Firenze.

Anche il Napoli, già sulle tracce di diversi giocatori, avrebbe sondato il terreno e Spalletti approverebbe un suo eventuale inserimento tra le sue fila, soprattutto a seguito di una partenza di Petagna

