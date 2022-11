Calciomercato Napoli: Giuntoli “pesca” ancora in Turchia

Il Napoli ha compiuto la scorsa estate un vero e proprio capolavoro: ha tagliato via qualche ramo ormai secco ed ha rilanciato il progetto con innesti di qualità. Il tutto con la competenza del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha trovato appoggio nel presidente Aurelio De Laurentiis. E così sono arrivati calciatori importanti come Kvaratskhelia, Ndombele, Kim, Olivera, Simeone, Raspadori e Ostigard. Ma il club non si ferma e continua a guardare al futuro.

Giuntoli, infatti, ha messo gli occhi su un centrocampista del Fenerbahce, squadra di provenienza di Elmas e Kim. Si tratta di Miguel Crespo, giocatore portoghese classe 1996. Potrebbe approdare a Napoli per occupare il ruolo di vice-Lobotka, ma non ora. Difficilmente arriverà a gennaio, infatti, tuttavia la prossima estate se ne riparlerà sicuramente. Al momento Luciano Spalletti ha fiducia in tutti i calciatori della rosa e non ha chiesto acquisti o cessioni.

Napoli su Miguel Crespo, Ecco chi e’ il portoghese…

Miguel Crespo da Silva (Lione, 11 settembre 1996) è un calciatore portoghese, centrocampista del Fenerbahçe.

Nato a Lione da genitori portoghesi, ha iniziato a giocare nelle serie dilettantistiche del campionato portoghese. Il 12 giugno 2017 viene acquistato dal Braga, che lo aggrega alla propria squadra riserve, militante in Segunda Liga.

Debutta tra i professionisti il 19 agosto 2017, nell’incontro perso per 0-2 contro il Santa Clara. Un mese dopo ha realizzato la sua prima rete in campionato, nel pareggio per 2-2 contro il Leixões.

Nel luglio 2019 si trasferisce all‘Estoril Praia, sempre in seconda divisione, firmando un contratto triennale. Al termine della stagione 2020-2021, contribuisce alla vittoria del campionato e alla promozione in massima serie della squadra.

Il 13 agosto 2021 esordisce in Primeira Liga, in occasione dell’incontro pareggiato per 0-0 contro il Vitória Guimarães. Realizza la sua prima rete nella massima divisione portoghese due settimane dopo, nella vittoria per 2-1 sul Marítimo.

Il 6 settembre 2021 viene ingaggiato dal Fenerbahçe, firmando un contratto valido per tre anni e mezzo.

