Calciomercato Napoli: Giuntoli al lavoro per un rinforzo top!

La stagione calcistica del Napoli 2022-2023 è in pieno svolgimento, ma il club e’ già al lavoro per la prossima annata per rinforzare il proprio organico. Una grande occasione da cogliere è sicuramente Houssem Aouar lascerà il Lione a giugno al naturale decorrere dei termini contrattuali e sta ancora valutando tutte le richieste che gli sono arrivate nelle ultime settimane. L’Eintracht Francoforte e il Betis hanno già avanzato delle proposte concrete e attendono una risposta a stretto giro di posta ma la sensazione è che il talento francese stia aspettando la chiamata giusta dall’Italia.

Ci sono stati dei contatti con il Milan ma ora Maldini sembra avere altre priorità, la Roma ha avuto più di un contatto con i suoi rappresentanti.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com l’ultimo club a essersi iscritto alla corsa per Aouar é il Napoli. Il centrocampista offensivo del Lione è una delle opzioni insieme a Samardzic dell’Udinese e Baldanzi dell’Empoli. I costi per le commissioni e l’ingaggio sono importanti, i quattro club interessati sono stati avvisati. Houssem non ha fretta e vuole scegliere il progetto migliore per dare una svolta definitiva alla sua carriera.

Houssem Aouar (Lione, 30 giugno 1998) è un calciatore francese di origini algerine, centrocampista dell’Olympique Lione.

Entrò nel settore giovanile del Olympique Lione nel 2009, all’età di undici anni, nel luglio 2016 firma un contratto professionistico di tre anni con il club. Il 16 febbraio 2017 debutta da professionista entrando all’84º minuto di gioco al posto di Sergi Darder nel match di andata di Europa League vinto per 4-1 contro l’AZ Alkmaar La settimana successiva, nel match di ritorno, segna la prima rete da professionista e la prima in una competizione europea nella larga vittoria per 7-1 contro gli olandesi. Il 16 aprile 2017 debutta in Ligue 1 contro il Bastia, ma la partita viene interrotta e la vittoria viene assegnata a tavolino al Lione visti gli incidenti accorsi durante la partita all’interno del rettangolo di gioco. Il 23 settembre gioca la prima partita da titolare e segna la prima rete in Ligue 1 durante il match con il Digione, terminato con un pareggio. All’inizio della stagione 2017-2018 gli viene assegnata la maglia numero 8. L’11 dicembre 2019 segna il proprio primo gol in UEFA Champions League, nella partita tra Lione e RB Lipsia conclusasi sul 2-2.

