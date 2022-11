Calciomercato Napoli: “Frattesi nel mirino…”

Davide Frattesi si propone come uno dei giocatori più in vista per il prossimo mercato di gennaio. Già cercato con insistenza dalla Roma nella scorsa sessione estiva, i giallorossi hanno intenzione di riprovarci in inverno, magari rimettendo sul piatto contropartite tecniche come Volpato o Bove. Più defilato il Milan, che si era mosso anch’esso in estate ma oggi sembra avere piani differenti, la vera novità dell’ultim’ora si chiama Napoli.

Gli azzurri, secondo quanto appreso da TMW, stanno seguendo con attenzione il centrocampista classe ’99, visto come possibile ciliegina sulla torta da regalare a Spalletti per inseguire il sogno Scudetto. Nelle idee del ds Giuntoli c’è quella di perseguire l’affare in estate, ma la folta concorrenza pronta a muoversi a gennaio (che va oltre i confini nazionali, visto che Frattesi piace anche al Brighton di De Zerbi) può indurre il club campano ad anticipare i tempi. La richiesta di partenza del Sassuolo è tra i 20 e i 25 milioni di euro.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati