Calciomercato: Napoli ecco la lista dei “magnifici sette”…Ma il produttore sara’ d’ accordo?

Il Napoli è stato autore di una stagione eccezionale, conquistando meritatamente lo Scudetto e sfiorando le semifinali di Champions League. I giocatori partenopei hanno dimostrato un calcio di altissimo livello grazie alla sapiente guida di Luciano Spalletti. Nonostante i successi ottenuti, il Napoli sta già progettando il futuro, il club azzurro è alla ricerca di tasselli importanti per integrare la rosa partenopea in vista della prossima impegnativa stagione.

A tal proposito, il Corriere dello Sport ha stilato una lista dei giocatori seguiti dal Napoli per il prossimo mercato estivo: “Scalvini è il difensore che piace come possibile sostituto di Kim; Hojlund e Beto sono gli attaccanti che il Napoli potrebbe puntare nel caso in cui Osimhen dovesse lasciare la squadra; Adama Traore, da mesi inseguito a parametro zero. Inoltre, il mercato spagnolo rappresenta una fonte di talenti, tra cui Yeremi Pino, una tentazione come Gabri Veiga. Sul taccuino degli osservatori c’è anche il tedesco Samardzic, 21 anni”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati