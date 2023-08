Calciomercato Napoli: Ecco il sostituto di Herving Lozano! I dettagli…

Johan Bakayoko sarebbe più di una semplice idea di mercato per il Napoli. Il talento del PSV Eindhoven piacerebbe non poco al club azzurro, alla ricerca di potenziali sostituti di Hirving Lozano, la cui cessione ai Los Angeles FC potrebbe prendere forma in questi giorni. L’indiscrezione di Luca Cerchione sul forte ventenne che tanto bene ha fatto in Eredivisie trova conferma anche nei media belgi, che rilanciano il suo nome in ottica partenopea per la prossima stagione di Serie A.

Più precisamente, secondo ‘La Dernière Heuregià’, il Napoli avrebbe già avuto contatti diretti con il PSV Eindhoven per parlare della situazione relativa a Bakayoko, informandosi sul prezzo che bisognerebbe pagare per riuscire a portarlo in Campania. Il promettente classe 2003, stando a quanto emerso, potrebbe essere acquistato per 10-15 milioni di euro.

In queste settimane potrebbero esserci nuovi colloqui tra le parti per cercare di addivenire ad una soluzione che renda possibile il trasferimento.

