Calciomercato Napoli: Ecco il primo regalo per Rudi…

Kim Min-Jae, dopo una sola stagione nel campionato italiano di Serie A, è destinato a lasciare il Napoli per approdare al Bayern Monaco. Il club tedesco, a meno di clamorosi colpi di scena, si assicurerà di conseguenza le prestazioni del difensore grazie al pagamento della clausola risolutiva. Per sostituire l’ex Fenerbahce il Napoli sta vagliando numerose ipotesi, quasi tutte dall’estero. C’è infatti la tentazione Scalvini, ma l’Atalanta spara alto per il calciatore.

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calcio, Itakura del Borussia Monchengladbach, Koch del Leeds e Le Normand della Real Sociedad sono alcuni dei nomi cerchiati in rosso dal duo Micheli-Mantovani che ha raccolto il testimone dopo l’addio di Cristiano Giuntoli (il Direttore Sportivo sarebbe già al lavoro per rinforzare la Juventus, ndr). Uno di questi tre potrebbe essere il primo colpo ufficiale in entrata del nuovo Napoli targato Rudi Garcia.

