Il Napoli non vuole mollare Alex Meret. Il portiere, che trova attualmente poco spazio in azzurro ed è il secondo di Ospina, è stato contattato dalla Lazio, ma il club campano farà di tutto per trattenere il giocatore. Secondo Il Mattino, la società di Aurelio De Laurentiis è pronta ad offrire a Meret un rinnovo del contratto fino al 2026, con la speranza che prima o poi il momento dell’estremo difensore friulano arriverà.

