Calciomercato Napoli: E’ lui il prescelto da Adl!

Il Napoli è al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra. L’obiettivo principale è quello di regalare a Rudi Garcia un difensore centrale di spessore dopo l’addio di Kim Minjae che presto sarà annunciato dal Bayern Monaco. Il Napoli sta seguendo da settimane Max Kilman e Robin Le Normand: centrali di spessore e di alto livello, ma con una controindicazione. Costano tanto: servono 40 milioni per l’inglese del Wolverhampton, addirittura 50 per il francese della Real Sociedad.

Il prescelto è Ko Itakura, il cui prezzo oscilla tra i 15-17 milioni di euro, costo abbordabile per le casse azzurre che vorrebbe trovare un altro orientale bravo quanto Kim. Il Napoli lo sta seguendo già da diversi mesi e non è un caso che De Laurentiis qualche tempo fa dichiarò che avrebbe voluto in squadra un giapponese e un americano.

Le trattative sembrano essere ben avviate, gli agenti del difensore sono in stretto contatto con il club azzurro. Una prima intesa è già stata trovata. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la chiusura dell’affare

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati