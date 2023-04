Calciomercato Napoli, due le uscite con probabile destinazione Inghilterra…

Sono due i più grandi indiziati a lasciare Napoli durante la prossima estate: Piotr Zielinski e Hirving Lozano, entrambi legati alla società azzurra da un contratto in scadenza 2024.

Ad alimentare le voci circa l’addio del messicano in estate ci ha pensato il The Sun, tabloid britannico, che ha raccontato di un forte interesse da parte di tre big inglesi per il “Chucky”.

Chelsea, Newcastle e Arsenal, sono le pretendendi ad assicurarsi le prestazioni di Lozano, il quale al momento non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto e, al contrario, strizza l’occhio alla Premier, campionato in cui spera di fare il definito salto di qualità.

Ma Potter, Howe e Arteta, sono avvisati: con De Laurentiis non sarà facile trattare e discostarsi da una valutazione del cartellino intorno ai 30 milioni.

