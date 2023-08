Calciomercato Napoli, De Laurentiis pronto per il “botto”…!

Aurelio De Laurentiis pensa al grande colpo a centrocampo, Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, attraverso Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’:

“Sorprende un po’ tutti in questo momento la situazione di Zielinski, si parlava di una situazione romantica per il rinnovo che stava arrivando con decurtazione dell’ingaggio, ma così non è stato. Le sirene arabe si erano spente, ma sono tornate a suonare forte e stavolta hanno raggiunto lo scopo con buona pace anche del Napoli che viene accontentato per intero sulla cifra del cartellino”.

Inoltre, Alvino, ha aggiunto: “Potrebbe chiudersi a breve questa situazione e tutti contenti, sia il Napoli che lo stesso Zielinski. Soldi che il Napoli non si terrà in cassa, ma farà un upgrade e si punta un giocatore più giovane come Koopmeiners e Gabri Veiga, quest’ultimo è veramente un predestinato. Sul discorso del cartellino si proverà a trattare o si pagherà la clausola se non ci sarà possibilità di trattativa e il Napoli vorrà come capitato già per Kim e Fabian Ruiz negli anni scorsi”.

