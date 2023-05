Calciomercato Napoli: Dario Marcolin ne consiglia due come vice Lobotka…

Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex centrocampista azzurro ed oggi commentatore DAZN ha detto la sua sulle possibili mosse di mercato in casa Napoli, consigliando un nome a sorpresa per il centrocampo partenopeo.

Di seguito ecco le dichiarazioni di Marcolin:

“Vice Lobotka? Vi do un nome insolito. Walace dell’Udinese. Più interditore che play ma per me merita il passaggio ad un club superiore. Schouten un buon calciatore, più forte nell’interdizione che nel gioco palla a terra. Abituato a difendere e non ad impostare. Lobotka sa essere tutto, l’uomo della pulizia, può portare palla per 40 metri e può chiudere in difesa. Non è facile trovare un sostituto. Anche Maxime Lopez mi piace molto. Riesce ad accelerare e decelerare quando e come vuole. Non ha fisicità ma talento. Ha un difetto però che in competizioni europee potresti pagare: l’esuberanza. Anche in Sardegna è tutto imbandito di azzurro. Napoli ormai ha raggiunto tutto e tutti”.

