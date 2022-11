Calciomercato Napoli: Conte lo cerca ma…

Che il Napoli acquisti sempre buoni giocatori, Antonio Conte lo sa bene. Ne è prova il fatto che le sue squadre, puntualmente, vengano accostate ai “gioielli” della società di Aurelio De Laurentiis. E’ successo più volte in passato (vedasi Victor Osimhen, e.g.) quando l’allenatore leccese sedeva sulle panchine di Juventus, Inter e Chelsea, come sta succedendo di nuovo ora che guida il Tottenham in Premier League (gli Spurs sono attualmente quarti in classifica alle spalle del Newcastle e con tre punti di vantaggio sul Manchester United, n.d.r.).

Ebbene, adesso pare che il coach della formazione londinese abbia messo gli occhi su uno degli ultimi arrivati in casa Napoli: si tratta di Kim Min-Jae. Proprio così: stando a quanto riferiscono i media britannici, il Tottenham starebbe seguendo con grande interesse il centrale sudcoreano e, probabilmente, continuerà a farlo durante il Mondiale, riflettendo sulla possibilità di farsi avanti con De Laurentiis nel 2023.

Molto difficile, tuttavia, che il patron partenopeo accetti di privarsi di uno dei suoi uomini migliori in assoluto.

