Calciomercato Napoli: Che Bomba…Napoli pronto a pagare la clausola del Francese Dembele’! El Nacional

Era considerato una promessa del calcio francese, ma dopo diversi infortuni, il suo rendimento è leggermente calato. Ousmane Dembelè, tuttavia, rimane un calciatore di altissimo livello mondiale. Il portale spagnolo El Nacional ha lanciato una clamorosa indiscrezione, affermando che il Napoli è interessato al giocatore del Barcellona e vorrebbe averlo in caso di partenza di Victor Osimhen:

“gli azzurri sono interessati all’esterno blaugrana come possibile sostituto del bomber nigeriano. Esiste una clausola nel contratto del giocatore che il Napoli sarebbe pronto ad esercitare“.

“Ma Dembelé – si legge – non accetterebbe comunque di trasferirsi alle pendici del Vesuvio. La trattativa sarebbe quindi molto complicata”. Questa voce, però, non ha ricevuto conferme in Italia.

In ogni caso, il Napoli è alla ricerca di un esterno destro, considerando che Lozano potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. Inoltre, è stato anche menzionato il nome di Karlsson, ma Dembelè rappresenta il colpo sicuro. Tuttavia, bisogna considerare che anche il suo ingaggio sarebbe abbastanza elevato.

