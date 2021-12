Calciomercato Napoli: caccia al difensore low cost

Tra i nomi monitorati da Giuntoli ci sono Tuanzebe e Fazio

Talentuoso, esperto e soprattutto low cost. Sono questi i diktat seguiti dalla dirigenza partenopea nella ricerca del difensore che dovrà prendere il posto del partente Manolas.

Stando a quanto riporta CalcioMercato.com, tra i nomi al vaglio in casa Napoli spunta quello di Axel Tuanzebe, difensore centrale roccioso in prestito all’Aston Villa dal Manchester United. Il 24enne inglese di origini congolesi sta vivendo una stagione ai margini del progetto (solo 685′ giocati tra Premier League e Carabao Cup), per questo motivo potrebbe partire durante la prossima finestra di mercato invernale. Il Napoli lo ha chiesto in prestito, si aspetta una risposta dei Red Devils.

Alternativa percorribile

Nella corsa al sostituto di Manolas compare anche il nome di Federico Fazio. il 34enne difensore centrale della Roma è completamente fuori dal progetto giallorosso, tanto da non allenarsi nemmeno con il gruppo di Mourinho. E’ un nome che non scalda il Napoli. Resta tuttavia una possibile alternativa a costo ridotto, agevolata anche dal contratto in scadenza che lega il difensore argentino alla squadra della capitale.

Una scelta dunque, quella del nuovo difensore centrale, dettata dalla scarsezza di moneta sonante; in un contesto pandemico che ha danneggiato economicamente quasi tutti i club calcistici.

