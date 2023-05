Calciomercato Napoli: Auriemma “tranquillizza” i sostenitori azzurri…

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, su Tele A, si è proiettato al mercato del club di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni:

“Vi do una notizia sicura: Aurelio De Laurentiis farà di tutto per prolungare il contratto di Victor Osimhen. Il presidente, nonostante la grande stagione del centravanti nigeriano, non si è arreso all’idea di lasciarlo partire, anzi è convinto di confermarlo”.

Raffaele Auriemma ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione:

“Aurelio De Laurentiis vuole migliorare il contratto di Victor Osimhen offrendogli un ingaggio superiore a quello che percepisce attualmente. Nessun calciatore potrebbe protestare. Nessuno andrebbe dal presidente a dire: ‘Perché Victor guadagna 6.5, 7 milioni di euro e io meno?’. Aurelio De Laurentiis risponderebbe così: ‘Guarda cosa ha fatto Osimhen e capisci…’. Per il nigeriano il patron farà l’unico strappo alla regola per quello che concerne il monte ingaggi”.

