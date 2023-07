Calciomercato Napoli: “Arrivano conferme, sara’ lui il primo rinforzo del Napoli…”

Il Napoli è al lavoro per quanto riguarda il calciomercato estivo. Arrivano importanti novità in merito al reparto difensivo. Dopo l’addio di Kim, perno della difesa del Napoli nella stagione 2022-23, il Napoli deve rinforzare la propria retroguardia. Arrivano conferme su Davide Faraoni dell’Hellas Verona come possibile vice di capitan Di Lorenzo. In tal caso Zanoli, appena rientrato dal prestito alla Sampdoria, potrebbe andare al Genoa. A riferirlo è SKY Sport.

Chi è Davide Faraoni? Nato a Bracciano il 25 ottobre del 1991, è un laterale difensivo dotato di buona tecnica di base e notevole attitudine alla corsa. Doti le quali gli hanno consentito di raggiungere grande continuità di rendimento e di affermarsi come uno dei più affidabili interpreti del ruolo nel nostro massimo campionato.

Davide Faraoni è sposato con Daniela, un rapporto ormai consolidato e coronato dalla nascita di tre figli: Asia, Davide Elias e Mia Stella.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati