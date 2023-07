Calciomercato Napoli, arriva dall’ Udinese il sostituto di Piotr Zielinski…

Lazar Samardzic potrebbe lasciare l’Udinese per fare il grande salto in una big di Serie A. In prima linea c’è il Napoli che nei prossimi giorni potrebbe accelerare la trattativa, avendo ufficializzato ieri Meluso come nuovo ds. Sullo sfondo la concorrenza di Juve e Inter, che lo seguono con interesse. Già diversi contatti tra il Napoli e gli agenti del calciatore dell’Udinese, ma senza affondare ancora il colpo. L’operazione potrebbe essere legata al futuro di Zielinski, che è in scadenza e presto potrebbe accettare l’offerta da 12 milioni a stagione dell’Al-Ahli.

Con l’addio del polacco, il Napoli sarebbe pronto a fiondarsi sullo stesso Samardzic. L’Udinese fissa il prezzo e valuta il calciatore 25 milioni di euro. L’idea del club friulano – fa sapere la redazione di calciomercato.com – sarebbe quella di riproporre quanto fatto con il Tottenham per Udogie: cessione del calciatore, ma con un la permanenza in prestito in bianconero per una stagione. Ipotesi complicata con il Napoli che lo inserirebbe immediatamente nel nuovo progetto.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati