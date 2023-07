Calciomercato Napoli: Alfredo Pedulla’ annuncia: “All’ 80% sara degli azzurri”

Quale sarà la prima operazione in entrata del Napoli nella sessione estiva del calciomercato? Il club di Aurelio De Laurentiis, fino a questo momento, non ha chiuso nessun acquisto. Secondo alcuni rumors la prima operazione potrebbe essere il difensore. La società azzurra è infatti alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto del giocatore sudcoreano Kim, destinato a breve a guidare la retroguardia dei tedeschi del Bayern Monaco. Ma potrebbero esserci delle sorprese,

Il Napoli, più che sul difensore centrale, almeno inizialmente, starebbe pensando al vice Di Lorenzo e l’avrebbe individuato in Faraoni. Ne ha parlato Alfredo Pedullà a SportItalia: “L’esterno destro ora in forza al Verona sarà un nuovo calciatore del Napoli. Percentuali? All’80% approderà alla corte del mister francese Rudi Garcia. Al 20% invece resterà all’Hellas. Di conseguenza escludo che il suo futuro possa essere in un’altra squadra. Dovrebbe andare al Napoli con gli azzurri che manderanno ancora una volta a giocare Zanoli”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati