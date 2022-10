Calciomercato: Napoli al lavoro per “blindare” il suo gioiello

Il Napoli è pazzo di Kvicha Kvaratskhelia e vuole blindarlo in vista delle prossime sessioni di mercato. La società partenopea, dunque, ha già le idee chiare e dopo soli tre mesi di campionato proporrà un rinnovo di contratto flash al calciatore georgiano di 21 anni. Il club partenopeo ha intavolato già la questione con l’entourage del ragazzo, vuole evitare eventuali beffe provenienti da top club europei pronte a lanciarsi all’assalto del funambolico nazionale georgiano arrivato in azzurro questa estate

La redazione di Sport Mediaset lancia aggiornamenti molto importanti e parla di prossimo accordo tra le parti per prolungare il contratto del calciatore che ha stupito tifosi ed addetti ai lavori, con un exploit straordinario con la maglia del Napoli sia in campionato che in Champions League.

Il Napoli avrebbe già iniziato ad intavolare la trattativa ed ha parlato con gli agenti di Kvaratskhelia per rinnovare di una stagione il contratto attuale con adeguamento dell’ingaggio. L’intenzione di De Laurentiis è quella di raddoppiare l’attuale ingaggio da un milione e allungare di un ulteriore anno il contratto che lo legherà al club

