Calciomercato Napoli: “ADL vuole Mazzocchi, Ma Iervolino la spara alta!”

In attesa che si faccia definitivamente chiarezza sull’infortunio, Pasquale Mazzocchi resta oggetto del desiderio di diverse società di serie A. Se in estate ci furono le proposte di Monza, Spezia, Torino, Bologna e Verona, stavolta hanno chiesto informazioni club di un certo livello che potrebbero approfondire il discorso direttamente col patron.

“Sono un imprenditore, mi piace investire ma devono sempre quadrare i conti. Non esistono incedibili, dobbiamo essere bravi a far sì che, dopo una cessione eccellente, arrivi subito un atleta dello stesso valore o addirittura superiore” disse il presidente in estate, ma anche De Sanctis lasciò intendere che, ogni anno, andava messa in preventivo qualche operazione “pesante” in uscita. Oggi Fimmanò ha assicurato che Mazzocchi resterà almeno fino a giugno, soprattutto dopo averlo accontentato di recente rispetto al rinnovo. Nel frattempo Inter e, soprattutto, Roma restano alla finestra. Ma da Napoli arriva una notizia piuttosto interessante: De Laurentiis ne avrebbe già parlato con Iervolino che, tuttavia, aveva chiesto come contropartita tecnica il giovane Zanoli e il centrocampista Demme più una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Troppo per gli azzurri che, tra l’altro, in quel ruolo sono già piuttosto coperti. Ma la sensazione è che tutto possa ancora accadere. Da giugno in avanti?

