Calciomercato Napoli: “Adl pronto a chiudere due operazioni…gli occhi son caduti su di lui!”

Il Napoli ha messo gli occhi su Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 di proprietà del Celta Vigo. Ecco quanto si legge sulla edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Lo spagnolo resta uno dei principali obiettivi, se non il primo della lista. Ha una clausola da 40 milioni che Aurelio De Laurentiis spera di ammorbidire per gli ottimi rapporti dopo l’operazione Lobotka. Il presidente proverà un primo approccio a 30 milioni. Il calciatore sarebbe molto tentato dalla Premier League”.

“Per Gabri Veiga – si continua a leggere sul quotidiano milanese – sono attese novità nei prossimi giorni, quando dovrebbero entrare 60 milioni per Kim che saranno reinvestiti per un centrocampista e un difensore centrale“. Per la difesa sono tanti i nomi accostati al Napoli in vista della prossima stagione. Piacciono, tra gli altri, il il centrale in forza all’Atalanta, Scalvini (profilo che sarebbe particolarmente gradito anche al nuovo tecnico degli azzurri, il francese Garcia).

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati