Calciomercato Napoli: Adl per lui sarebbe pronto a fare un’eccezione pur di portarlo a Napoli!…

Il Napoli è alla ricerca di giocatori in grado di poter alzare il livello qualitativo della rosa partenopea. Aurelio De Laurentiis vuole consegnare a Rudi Garcia una squadra in grado di poter competere in Serie A e in Champions League. C’è un giocatore in particolare che il patron del club azzurro vorrebbe nella sua squadra. Si tratta di un nome che già in passato è stato seguito dal club partenopeo, stiamo parlando di Koopmeiners di proprietà dell’Atalanta.

Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il Napoli è alla ricerca di baby centrocampisti ma dalle spiccate qualità, un folto elenco di nomi e caratteristiche da cui è escluso Koopmeiners, anni 25, gioiello dell’Atalanta per cui il Napoli, se trovasse l’accordo, sarebbe disposto a fare un’eccezione rispetto all’idea di prenotare i campioni del domani”, si legge sul noto quotidiano sportivo. Vedremo se Aurelio De Laurentiis proverà ad affondare il colpo nelle prossime settimane.

