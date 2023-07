Calciomercato Napoli: Adl per lui fa sul serio: “Qualsiasi cifra ma lo voglio!”

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano dalla Juventus.(forse Napoli!) Il calciatore, nel corso dell’ultima stagione, ha subito diversi infortuni fisici, ma la sensazione è che Massimiliano Allegri non straveda per lui o che almeno non sia funzionale al suo sistema di gioco. La Juventus lo valuta più di 60 milioni di euro, i club inglesi più interessati sono Liverpool, Chelsea e Newcastle. Al momento offerte ufficiali non ne sono ancora arrivate, ma il giocatore non è più incedibile. Si è parlato anche di un timido interessamento da parte del Napoli.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, stima Federico Chiesa da tempo. Ha provato ad acquistarlo anche in passato, ma i Della Valle furono inflessibili: “Il calciatore non è in vendita”, fu il messaggio recapitato al proprietario del sodalizio campano. Fu poi Rocco Commisso a cederlo alla Juventus. Il patron del sodalizio campano ci riproverà? Si tratta di una operazione molto complicata per i costi anche se il Napoli sarà costretto con ogni probabilità ad acquistare un sostituto de (possibile) partente Lozano.

