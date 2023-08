Calciomercato Napoli: “Accordo raggiunto da Osimhen con l’Al-Hilal ma Adl chiede piu’soldi…”Dalla Nigeria la doccia gelata!

Le sirene arabe del calciomercato non lasciano dormire sonni tranquilli neppure alla città dei campioni d’Italia. I tifosi del Napoli vivono ore di attesa, col fiato sospeso, in attesa di capire cosa ne sarà di Osimhen. L’attaccante nigeriano è infatti finito nel mirino dell’Al-Hilal, squadra saudita che come le altre del suo campionato, ha attirato grandi campioni con contratti ultramilionari. Proprio il bomber dei partenopei è l’ultimo nome finito sulla lista della squadra araba, che potrebbe tentare persino De Laurentiis nonostante un mese fa abbia annunciato pubblicamente di non ascoltare richieste al di sotto dei 200 milioni di euro.

Il presidente del Napoli ha messo sul piatto 7 milioni di euro l’anno e potrebbe addirittura pensare ai 10 per l’attaccante. Allo stesso tempo, però, c’è l’Al-Hilal che sarebbe disposto ad offrire a Osimhen un contratto da 40 milioni di euro netti a stagione. E dalla Nigeria, sembrerebbe che l’attaccante abbia già deciso: come riporta Soccernet.ng, portale nigeriano vicino a Osimhen, ci sarebbe già l’accordo tra il numero 9 del Napoli e la società araba.

