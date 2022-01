Calciomercato: Nandez-Napoli…si puo’ fare!

Nahitan Michel Nández Acosta (Punta del Este, 28 dicembre 1995), centrocampista 26 enne del Cagliari, questo il calciatore che ADL vuole regalare al tecnico Spalletti, per la rincorsa Champions, e perche’ no, anche per puntare a qualcosa di piu’. L Urugaiano sembra arrivato ai titoli di coda con la squadra sarda, infatti il calciatore vorrebbe essere ceduto, ed il Napoli ne chiede in prestito con diritto di riscatto, ma il Cagliari fissa a 20 milioni il suo cartellino. l Ds Giuntoli e’ pronto ad incontrare i dirigenti sardi per provare a chiudere l’ affare e mettere a disposizione del tecnico il Jolly Uruguaiano. Nandez puo definirsi un leone del centrocampo, che nelle ultime due stagioni con il Cagliari ha giocato soprattutto a destra ma che per doti tecnico-tattiche e capacità atletiche recita perfettamente anche da mezzala e da vertice basso. Nei due e nei tre di mediana. Senza dimenticare, che anche se 26 enne, ha esperienza internazionale, ci riferiamo al Boca ed alla Nazionale stessa, e per un certo periodo vi erano squadre come l’Inter prima, ed il Torino poi, che hanno tentato di prenderlo, ma non vi sono riuscite. Quindi si resta in “trepida” attesa che le due parti raggiungano l’accordo , visti ianche itentativi estivi ma infruttuosi del Napoli, pare che finalmente possa esserci la tanto attesa fumata bianca. Ora pero’ c’e’ una cosa da capire, Nandez e’ una possibile aggiunta alla rosa attuale, oppure il Napoli cedera’ un centrocampista per monetizzare?…E chi?…ma se poi non fosse un centrocampista l’indizziato? Esempio Malcuit?…Come ho sempre detto, le vie del mercato sono infinite, la cosa migliore sarebbe avere Nandez mantenendo tutto il gruppo…ma ADL sara’ d’ accordo? Aspettiamo gli eventi

