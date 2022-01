Il Napoli prova a giocare “d’anticipo” sul mercato, per assicurarsi le prestazioni, in chiave sessione estiva, di Juliàn Alvarez, talentuoso fantasista Argentino, classe 2000, che gioca nelle fila del River Plate. Il DS del Napoli Giuntoli, in questa sessione di mercato, sta tentando in tutti i modi di bruciare la concorrenza e regalare ai tifosi azzurri uno dei maggiori talenti del calcio Argentino. Questo e’ quanto pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno.

