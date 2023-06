Calciomercato in fermento, possibile addio di Lozano? Adl per “cambiar faccia” al Napoli si affida a …Rubik! Made in Japan

Il Napoli è al lavoro sul mercato, ci sono tante situazioni da definire sia in entrata che in uscita. La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Hirving Lozano e le sirene arabe su di lui:

“La sua valutazione è intorno ai 20 milioni e il Napoli ci sta facendo più di un pensierino, visto che i professionisti giapponesi spesso attirano contratti commerciali di importanti aziende del proprio Paese, un business che De Laurentiis segue con molta attenzione e vuole in qualche modo sfruttare”.

Chi potrebbe sostituire Lozano al Napoli? “Si scrive Kubo, ma si può leggere anche Gervinho. Nel senso che Takefusa Kubo, ala giapponese della Real Sociedad, ha quelle caratteristiche, tecniche e di velocità, che portano a un paragone con l’ivoriano che impressionò nella Roma di Rudi Garcia. Infatti l’allenatore francese ama questi giocatori molto veloci, abili nelle ripartenze per ribaltare l’azione rapidamente e sorprendere difese avversarie in quel momento per forza di cose non perfettamente piazzate”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati