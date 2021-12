Calciomercato: il punto, Luperto puo’tornare..

Come anticipato qualche giorno fa da persemprenapoli, anche Sportmediaset fa il punto sulla campagna di rafforzamento invernale del Napoli,segnalando un possibile ritorno di Sebastiano Luperto , oggi di proprieta’ del club di De Laurentiis, ma con l‘Empoli che sembra pronto a riscattarlo e regalarlo, in via definitiva, al proprio tecnico Andreazzoli. Si segnala anche qualche contatto con Nicolò Casale del Verona, procuratore Mario Giuffredi ( Politano, Mario Rui e Di Lorenzo suoi assistiti), ed anche le piste Federico Gatti del Frosinone, e Mattia Viti dello stesso Empoli, anche se la Fiorentina sembra avvantaggiata per acquisirne le proprie prestazioni.

