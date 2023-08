Calciomercato: Il Napoli ufficializza Jans Cajuste…Ecco il vice Anguissa!

Jans Cajuste è un nuovo calciatore del Napoli. Lo ha annunciato la società azzurra attraverso i suoi canali ufficiali: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys-Michel Cajuste”. Il calciatore è stato annunciato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis che come suo solito ha dato il benvenuto al ragazzo con un messaggio lanciato sui suoi canali social: “Benvenuto Jens”, ha scritto brevemente al momento della firma il patron del Napoli.

Il Napoli, come suo solito, ha annunciato ufficialmente il calciatore dopo il tweet del patron De Laurentiis che da prassi dà il benvenuto agli ultimi arrivati in maglia partenopea. Dopo Natan è toccato a Cajuste, centrocampista di grande prospettiva che la società ha acquistato per arricchire la rosa di Garcia.

LA SCHEDA

Jens Cajuste

Data di nascita: 10/08/1999

Città di nascita: Göteborg, Svezia

Età: 24

Altezza: 188 cm

Nazionalità: Svedese

Posizione in campo: Centrocampista

