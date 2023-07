Calciomercato: “Il Napoli sta trattando un calciatore fortissimo…”

Il Napoli, fino a questo momento, almeno per quanto concerne il mercato calciatori, non ha annunciato nuovi acquisti. Ma il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro al fine di allestire una squadra competitiva per vincere lo scudetto e fare più strada possibile in Champions League. La società azzurra dovrà, tra le altre cose, sostituire Kim, calciatore destinato al Bayern Monaco (a breve il tedeschi pagheranno la clausola risolutiva pendente sul contratto del difensore, ndr).

L’ex calciatore, ora apprezzato opinionista, Giacomo Ferri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della emittente televisiva 7 Gold esprimendo grande fiducia sull’operato del Napoli: “Aurelio De Laurentiis sta trattando un calciatore fortissimo, uno che può fare la differenza, un nuovo Kalidou Koulibaly. Sto parlando di Schuurs, calciatore ora in forza al Torino di Ivan Juric. Penso abbia tutto per imporsi ad altissimi livelli e se il Napoli lo prende, fa un affare”.

