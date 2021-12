Calciomercato: Il Napoli oltre al centrale cerca anche il terzino sinitro.

Il Napoli e’ pronto,e con idee chiare, per affrontare la prossima sessione invernale di calciomercato che prevede sicuramente la sostituzione del Greco Manolas, approdato alla corte dell’Olimpiacos pochi giorni fa. Il Ds del Napoli Giuntoli segue con grande interesse la pista che porta al difensore Marash Kumbulla in forza alla Roma, un po’ ai margini del progetto Mourinho, e’ quindi il Napoli lo potrebbe chiedere in prestito magari con diritto di riscatto a Giugno. Altra pista calda,notizia da tener d’occhio, e ì il possibile arrivo “anticipato “del terzino sinistro del Lille, Reinildo Mandava, visto che il 27enne ha il contratto in scadenza a Giugno 2022. Va anche segnalato un “ammiccamento ” del Napoli per Lucas Digne (28 anni), vecchia conoscenza del calcio italiano, dove vestiva la casacca giallorossa proprio ai tempi di Spalletti ed oggi in forza all ‘Everton, ma sembra che per ora Adl non sia tanto d’accordo

