Calciomercato: Il Napoli apre le…Danso! Adl vuol chiudere

Kevin Danso-Napoli, non è ancora scritta la parola fine a questa trattativa. Il difensore della Nazionale Austriaca è una prima scelta di Rudi Garcia, che lo vorrebbe come compagno di reparto di Amir Rrahmani perla prossima stagione di Serie A. Da convincere c’è il Lens, proprietario del suo cartellino: il calciatore, infatti, in Campania ci verrebbe volentieri, ma la richiesta per il trasferimento è piuttosto elevata. Ciononostante, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a fare un ulteriore sforzo per provare ad acquistarlo.

Come si legge più nel dettaglio sul portale TMW, sono giorni caldi in casa Napoli per quel che riguarda il sostituto di Kim Min-Jae, difensore volato al Bayern Monaco nelle scorse settimane e non ancora rimpiazzato dal club azzurro. Entro la settimana, secondo le ultime informazioni, la società del presidente Aurelio De Laurentiis farà una nuova offerta ufficiale al Lens per Kevin Danso, giocatore che col passare dei giorni ha scalato gerarchie nelle preferenze di dirigenti e staff tecnico e che da parte sua ha già una base di accordo per l’arrivo al Maradona.

