Calciomercato: Il Napoli alla ricerca del…tiro mancino!

Il Calciomercato degli azzurri e’ orientato a colmare una lacuna, che in particolare quest’anno, si e’ fatta sentire in varie occasioni, visto che Mario Rui ha dovuto portare la “croce” per tutto il campionato, e che Faouzi Ghoulam e stato spettatore per gli infortuni che lo attanagliano.

Proprio quest’ ultimo, e’ giunto ai saluti con il Napoli, e si cerca il sostituto, poiche’ resterebbe il solo Mario Rui come esterno, ed ecco che il DS Giuntoli sembra che abbia gia’ trovato il tassello mancante alla fascia sinistra.

Si tratta di Mathías Olivera, 24enne, laterale uruguaiano attualmente in forza al Getafe. Sembra addirittura che il calciatore si possa definire gia’ un nuovo acquisto, anche se il club spagnolo vorrebbe 12 milioni per il suo cartellino, mentre Giuntoli ne offre 10!

Il giocatore Uruguaiano comunque , ha dato la sua disponibilita’ al trasferimento in azzurro, visto che ha chiesto informazioni ad una vecchia conoscenza dei tifosi azzurri, trattasi di Edinson Cavani, il Matador e’ stato piu’ che convincente con il suo compagno di Nazionale, elogiando citta’ e tifosi.

E’ chiaro che se il Getafe, Angel Torres sul piano vendita e’ molto simile ad ADL, dovesse fare ostruzzionismo, il Napoli ha in mente un piano B, il che porterebbe ad un idea italiana che non e certo da scartare.

Si tratta del giovane e promettente talento dell’ Empoli Fabiano Parisi, nativo di Solofra e compira’ 22 anni a Novembre. Grazie anche ai buoni uffici tra le due societa’, se il Getafe dovesse continuare il tira e molla sull’ Urugaiano, allora il Napoli virerebbe sul mancino dell’Empoli.

Il mercato azzurro pero’ e solo in fase embrionale, la cosa sicura e che il Napoli colmera’ il vuoto che lascera’ Faouzi Ghoulam, e crediamo che alla fine, sara’ l’Urugaiano Matias Olivera, convinto dal Matador Cavani, a vestire la maglia azzurra il prossimo campionato 2022/23

