Calciomercato: Il calciatore vuole solo il Napoli…

Continua ad essere uno dei nomi più discussi in ambito Napoli quello di Leo Ostigard, difensore di proprietà del Brighton che ha giocato gli ultimi sei mesi con la maglia del Genoa. quello del norvegese e il nome designato dal DS Giuntoli per completare il pacchetto di centrali azzurri e sostituire Tuanzebe tornato al Manchester United dopo sei mesi di prestito al Napoli

Pensare che avrebbe voluto raggiungere il Napoli prima dell’inizio del ritiro a Dimaro, così da poter cominciare la nuova esperienza fin da subito, fa capire la voglia del calciatore di vestire la maglia azzurra. Dovrà però aspettare ancora un po’, visto che le parti per il momento non hanno un accordo nonostante Giuntoli, in compagnia del procuratore del giocatore, stia facendo pressione verso il Brighton.

MA CHI E’ LEO OSTIGARD…

Leo Skiri Østigård (Åndalsnes, 28 novembre 1999) calciatore norvegese, difensore del Brighton e della nazionale norvegese

Forte fisicamente, abile in marcatura oltre che nei duelli sia corpo a corpo che aerei. Bravo a impostare il gioco dalle retrovie, pecca invece in velocità. Si distingue per la personalità con cui scende in campo

Cresciuto nelle giovanili del Molde, nel 2018 firma un triennale con il Brighton, ed il 5 Gennaio 2021 viene ceduto, in prestito al Genoa, siglando la sua prima rete italiana, in Coppa Italia, a San Siro, contro il Milan.

Nella squadra ligure ha collezionato 14 presenze e siglato un gol.

Mentre il suo esordio in Nazionale Maggiore, arriva il 25 Marzo 2022, nell’ amichevole contro la Slovacchia,

