Calciomercato: Hamsik consiglia Suslov…

Marek Hamsik, anche nella giornata di ieri, è rimasto per molte ore anche ieri ospite del complesso residenziale dove alloggia il Napoli in Turchia. L’ex capitano della squadra partenopea ha fatto anche di più: ha dato consigli a Cristiano Giuntoli su alcuni baby talenti che potrebbero fare al caso del Napoli. Su tutti ha fatto un nome: quello di Tomas Suslov, 20 anni, talentuoso centrocampista centrale ora al Groningen e su cui Marekiaro invita a puntare senza esitazioni.

Suslov è un centrocampista offensivo (trequartista) capace di giocare anche da esterno destro. E’ un calciatore slovacco classe 2002 entrato già nel giro anche della Nazionale maggiore della Slovacchia. Alto 1,73 m è dotato di grande qualità tecnica e visione di gioco. Bravo negli inserimenti, nell’ultimo passaggio e sta crescendo anche in fase realizzativa. Quest’anno ha messo a segno 2 gol in 15 presenze tra club e Nazionale.

Ora il Napoli segue da vicino Tomas Suslov del Groningen che a 20 anni può essere un profilo che interessa molto alla coppia di mercato De Laurentiis-Giuntoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 con il club olandese.

Hamsik consiglia Tomas Suslov, Scopriamo chi e’ il talento consigliato da MareKiaro!

Tomáš Suslov (Spišská Nová Ves, 7 giugno 2002) è un calciatore slovacco, centrocampista del Groningen e della nazionale slovacca. È un trequartista di piede mancino, bravo nell’uno contro uno, rapido nello stretto e forte nelle accelerazioni palla al piede. La sua visione di gioco lo rende determinante sia nella fase di distribuzione del gioco che in quella di assistenza. Bravo negli inserimenti, la potenza dei suoi tiri gli consente di essere pericoloso dalla media distanza.[Si distingue anche per essere un ottimo rigorista. Dotato di ottima personalità, può essere impiegato anche come ala.

