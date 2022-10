Calciomercato: Giuntoli chiude ogni porta!

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha risposto ad alcune domande sul mercato del Napoli ai microfoni di Mediaset.

“Come sta vivendo questo momento il presidente? Aurelio De Laurentiis è molto contento, ma come tutti noi tiene i piedi per terra e cerca di vivere con noi ogni momento per cercare di fare sempre meglio. Top club cercano Kvaratskhelia? Il ragazzo sta facendo molto bene, sono in tanti a fare bene. Siamo lontanissimi dal mercato, non c’è niente. Siamo molto contenti, tanti ragazzi stanno facendo bene ma la differenza lo farà continuare a fare bene. Se lo consideriamo incedibile? Assolutamente. Stiamo molto concentrati sul presente, ognuno con le proprie responsabilità. Cerchiamo di scoprire qual è il nostro limite. Il calcio è fatto di equilibri, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra e stare attenti a non fare voli”.

Giuntoli ha poi aggiunto:

“C’è interesse dalla Premier League per Osimhen? Ripeto: in questo momento, non pensiamo al mercato. Cerchiamo di crescere nel quotidiano, vogliamo vedere qual è il nostro limite. Siamo molto lontani dal mercato. Noi abbiamo sempre fatto un mercato con la testa, sia in uscita che in entrata, e penso che siamo riusciti a fare – a volte più, a volte meno – sempre una squadra competitiva e anche quest’anno stiamo facendo bene”.

“In Inghilterra i rumors su Cristiano Ronaldo, anche legati al Napoli, sono tornati di moda? Sarò ripetitivo, ma in questo momento veramente stiamo pensando al quotidiano, non al mercato. E se dovessi pensare al mercato direi che non faremo niente, perché non vedo cosa riparare, non c’è nulla di riparare. Le cose stanno andando talmente bene, i ragazzi stanno facendo così bene, non faremo nulla ad oggi”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati