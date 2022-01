Calciomercato: Giuntoli accellera per avere Tagliafico?

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, non vuole fermarsi a Tuanzebe, infatti e di oggi la notizia che il pressig sul fluidificante argentino dell’ Ajax, Nicolas Tagliafico, classe 92, sta diventando davvero insistente. E sembra addirittura che lo stesso agente del calciatore stia cercando di convicere gli Olandesi a cederlo alla squadra partenopea. Ricordiamo che l’argentino gioca nelle file lanceri da quattro stagioni, ed e probabile che reputi chiusa la sua esperienza nell’Ajax, visti anche i tanti rifiuti al rinnovo , quindi tentato dal Napoli, ed essendo di origine Argentina, il fascino dello stadio e della squadra che fu di Maradona, potrebbe essere un’ arma in piu’ per il ds del Napoli. Ma le vie del mercato sono infinite, e tra mancati rinnovi, ed incurdioni di agente e ds, che questo matrimonio possa farsi, con la benedizione di “papa” Spalletti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati